toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ШАХТАР - ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Така молода, не можу в це повірити": Наінгголан повідомив про чергове горе в сім'ї – його дружина давно хворіє на рак

11:23 195 Читать на русском
"Така молода, не можу в це повірити": Наінгголан повідомив про чергове горе в сім'ї – його дружина давно хворіє на рак
Раджа Наінгголан / Getty Images

Доля продовжує завдавати ударів хавбеку Кальярі Раджі Наінгголану та його родині.

Племінниця 32-річного бельгійця померла від раку, про що повідомив сам Наінгголан у Instagram.

Екс-гравець Роми помер у 21-річному віці – раніше він став біженцем через агента-афериста

"Дорога, ми всі будемо сумувати за тобою... Твій хлопець, діти, тато, сестри та брати, всі... Така молода, не можу в це повірити... Йди до матусі і міцно обійми її, вона захищатиме тебе надалі...", – написав Наінгголан.

Додамо, що онкологія стала справжнім жахіттям для родини футболіста. У 2010 році він втратив маму через рак, з тією ж проблемою зіткнулась дружина півзахисника, Клаудія. Наінгголан влітку минулого року погодився перейти в скромний Кальярі, щоб бути поряд з коханою і підтримувати її.

Загибель Рейєса: футболіст вчинив злочин і сам винен у трагедії – офіційні підсумки розслідування смертельної ДТП

blog_ava
Шахтар – Динамо: Худжамов заступився за Попова у епізоді зі скасованим голом
06:30
7087
Теги
Італія Кальярі Кальярі Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
36
хв
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук