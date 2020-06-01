"Така молода, не можу в це повірити": Наінгголан повідомив про чергове горе в сім'ї – його дружина давно хворіє на рак

Доля продовжує завдавати ударів хавбеку Кальярі Раджі Наінгголану та його родині.

Племінниця 32-річного бельгійця померла від раку, про що повідомив сам Наінгголан у Instagram.

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"Дорога, ми всі будемо сумувати за тобою... Твій хлопець, діти, тато, сестри та брати, всі... Така молода, не можу в це повірити... Йди до матусі і міцно обійми її, вона захищатиме тебе надалі...", – написав Наінгголан.

Додамо, що онкологія стала справжнім жахіттям для родини футболіста. У 2010 році він втратив маму через рак, з тією ж проблемою зіткнулась дружина півзахисника, Клаудія. Наінгголан влітку минулого року погодився перейти в скромний Кальярі, щоб бути поряд з коханою і підтримувати її.

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