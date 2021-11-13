Франция в домашней встрече против сборной Казахстана имела конкретную и очень важную задачу. "Ле Блё" необходима была победа, чтобы выиграть группу D за тур до конца квалификации ЧМ-2022. Дидье Дешам ради этого выпустил максимально боевой состав – в основе вышли все звезды, кроме травмированного Погба. Из интересного можно выделить выход братьев Эрнандесов на одном фланге – Люка играл левого центрбека в тройке защитников, а Тео был левым латералем.

Публика на "Парк де Пренс" требовала зрелища. "Гальские петухи" устроили его, оформив разгром всего за полчаса. На 6-й минуте Мбаппе принял участие в комбинации с Бензема и Тео Эрнандесом, замкнув прострел на ближнюю штангу – 1:0. На 12-й французы удвоили преимущество благодаря остроумному выходу голкипера казахов далеко на фланг – Покатилов пытался опередить Комана в борьбе за передачу от Кунде. Кингсли первым подобрал мяч, обошел Стаса и прострелил под удар Килиану в пустые ворота. 2:0. На 32-й Мбаппе удачно расположился между центрбеками и пробил головой после навеса от Комана. 3:0!

После этого "Ле Блё" провели еще несколько хороших атак с эффектными комбинациями (а Бензема мог забить бисиклетой в пустые ворота), однако хозяева успокоились еще после второго гола. Они играли на прямых ногах и пасовались, стоя на месте, не поднимая темпа. Казахам даже разрешили провести четыре удара по воротам Льориса, но их острота была мизерной. В конце концов, отдыхать футболисты ушли при счете 3:0.

Второй тайм начался без кадровых перестановок и изменений в характере встречи. Казахстан продолжал отбывать роль боксерской груши, Франция все так же не включала полную мощность, а голы так же залетали в ворота Казахстана – только теперь героем стал Бензема. На 55-й минуте он замкнул прострел от Тео Эрнандеса на ближнюю стойку, а на 59-й обыгрыш между форвардом Реала и Мбаппе завершился пасом Килиана под удар Кариму в пустые ворота – 5:0!

Достаточно быстро мог прилететь и шестой гол, однако Фортуна перестала улыбаться "Ле Блё". Так, на 65-й минуте Коман замкнул подачу Мбаппе ударом в ближний угол, а мяч рикошетом от Покатилова полетел в ворота – впрочем, голкипер в последний момент сумел вынести сферу с ленты ворот! Вот сколько Кингсли не хватило для гола.

На 72-й минуте Дидье Дешам снял с игры Бензема и Канте, выпустив Чуамени и Диаби. Еще через минуту Мусса вколотил шестой гол в ворота казахов, но гостей спас офсайд. Тем не менее, на 75-й Франция таки добилась своего – Рабьо головой замкнул подачу Гризманна с углового. 6:0.

Кажется, после этого хозяева уже и не хотели забивать (за исключением Мбаппе, у которого был классный удар по правому краю штрафной на 79-й минуте), однако казахи не собирались останавливаться. На 84-й минуте Васильев на углу собственной штрафной ударил Гризманна по ноге, а рефери после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Антуан сам же и наказал гостей, забив седьмой гол.

На 87-й включился и Мбаппе, получивший передачу на правую половину штрафной, отклеился от Алипа и пробил мимо Покатилова – 8:0. Килиан оформил покер и тотчас покинул поле. Это был последний гол во встрече.

Таким образом, Франция набрала 15 очков, оторвавшись от второго места в группе на четыре очка за тур до завершения отбора. "Ле Блё" вслед за Германией, Данией, Бельгией выходят в финальную часть катарского ЧМ-2022.