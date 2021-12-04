"Мы нормально приступили, контролировали игру. Потом концовку первого тайма не доиграли, пошел сумбур. Так получилось, что получили пенальти в свои ворота. Хорошо, что у нас в команде есть Дима Ризнык, который спасает. Футбол уже не тот, что был в тёплую погоду, когда пытались контролировать мяч. Поле где-то не позволяло сыграть так, как мы планировали.

Новый рекорд УПЛ в видеообзоре матча Рух – Ворскла

Бойко нас с Шахтером судил, тоже выгнал игрока в похожем эпизоде. Найти можно любую карточку. Желтую нашел на молодом футболисте за то, что он что-то сказал. Что ему мог сказать молодой парень? На вратаря ушел. Что он его сильно ударил? В подкате пошел? Судья постоял, посмотрел. Так можно найти любую карточку. После провала в Днепре мы сегодня вышли бойцами. Те, кто у нас в обойме, все стараются, выжимают максимум. Большое спасибо им за это.

Мы знаем свои проблемы, но стараемся по ходу их решать. Степанюк не тренировался с нами неделю, вчера только присоединился. Дома из-за коронавируса остался Йонас Тамм. Лидеров команды нам тяжело кем-то заменить. Мы хотели победить сегодня, поэтому результатом я недоволен", – отметил Максимов в эфире УПЛ Online.

Кстати, Ворскла удержала безголевую ничью с Рухом. Полтавчане доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Кравчука на 61 минуте.

Ворскла в меньшинстве удержала ничью с Рухом – Ризнык с рекордом УПЛ спас полтавчан от поражения