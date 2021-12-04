"Ми нормально розпочали, контролювали гру. Потім кінцівку першого тайму не дограли, пішов сумбур. Так вийшло, що отримали пенальті у свої ворота. Добре, що у нас у команді є Діма Різник, який рятує. Футбол уже не той, що був у теплу погоду, коли намагалися контролювати м'яч. Поле десь не дозволяло зіграти так, як ми планували.

Новий рекорд УПЛ у відеоогляді матчу Рух – Ворскла

Бойко нас із Шахтарем судив, теж вигнав гравця у схожому епізоді. Знайти можна будь-яку картку. Жовту знайшов на молодому футболісті за те, що він щось сказав. Що йому міг сказати молодий хлопець? На воротаря пішов. Що він його сильно вдарив? У підкаті побіг на нього? Суддя постояв, глянув. Так можна знайти будь-яку картку. Після провалу у Дніпрі ми вийшли сьогодні бійцями. Ті, хто у нас в обоймі, все намагаються, вичавлюють максимум. Дуже дякую їм за це.

Ми знаємо свої проблеми, але намагаємось по ходу їх вирішувати. Степанюк не тренувався з нами тиждень, учора лише приєднався. Удома через коронавірус залишився Йонас Тамм. Лідерів команди нам тяжко кимось замінити. Ми хотіли перемогти сьогодні, тому результатом я незадоволений", – зазначив Максимов у ефірі УПЛ Online.

До слова, Ворскла втримала безгольову нічию з Рухом. Полтавці догравали матч у меншості через вилучення Кравчука на 61 хвилині.

Ворскла в меншості втримала нічию з Рухом – Різник з рекордом УПЛ врятував полтавців від поразки