Рух и Ворскла не смогли выявить сильнейшего в матче 17-го тура УПЛ, а голкипер полтавчан Дмитрий Ризнык стал новым рекордсменом чемпионатов Украины. Смотрите видео самых интересных моментов поединка на Футбол 24.

В первом тайме Рух имело несколько неплохих случаев отличиться, а перед перерывом заработал пенальти. Впрочем, Климчук не сумел переиграть Ризныка ударом с отметки, что позволило Дмитрию стать рекордсменом УПЛ – он стал первым голкипером, парировавшим уже 5 пенальти подряд.

Ворскла в меньшинстве удержала ничью с Рухом – Ризнык с рекордом УПЛ спас полтавчан от поражения

После перерыва Кравчук оставил Ворсклу в меньшинстве, однако Рух не смогло воспользоваться своим численным преимуществом. Таким образом, Рух набрало 17 очков и расположилось на 11 месте, а Ворскла с 32 пунктами осталась пятой.