"Я думаю, что он – главный игрок Ливерпуля, и я говорю это уже много лет, он нереальный. Я также слышал, что он очень хороший парень, так что это тоже помогает.

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Он просто монстр. Мне нравится играть против таких игроков, как он, потому что это настоящая проверка. Что я могу сказать, это будет хорошая игра", – цитирует Холанда Eurosport.

Напомним, что Ливерпуль и Манчестер Сити сыграют в очном матче в воскресенье, 10 марта. Начало встречи в 17:45 по киевскому времени.

Сейчас Ливерпуль находится на первом месте с 63 очками. Манчестер Сити расположился на второй строчке с 62 баллами.

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