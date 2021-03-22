"То, что Тайсон так ведет себя, это неуважение к тренеру, клубу и партнерам по команде. Так нельзя себя вести. Я знаю Тайсона, он уже опытный игрок, но его поведение всегда такое, как у маленького ребенка. То, что он уже не входит в обойму самых важных игроков, наверное, для него очень сложно понять этот момент. Каждый опытный игрок по-своему на это реагирует. У Тайсона это происходит вот так, но это неправильно.

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Я думаю, что менеджмент клуба должен был отпускать его раньше. А если мы говорим о новом капитане, то я хочу предложить, чтобы им стал Трубин. Когда я работал тренером в команде U-17 он был капитаном команды. Он профессионал, воспитанник академии, молодой и амбициозный. Здесь нужно смотреть на его игровой интеллект, а он сейчас лидер на поле. Он своим отношением к делу показывает, что он лидер. Посмотрите на его поведение на поле", – заявил Шевчук в эфире Великого футболу.

Напомним, Шахтер перевел Тайсона в дубль, ведь, по словам Дарио Срны, бразилец отказался разминаться и выходить на замену в матче 1/8 финала Лиги Европы с Ромой. На фоне конфликта СМИ в очередной раз заговорили о грядущем трансфере в Интернасьонал.

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