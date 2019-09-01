Тайсон все еще может оказаться в Италии – бразильца активно пытается подписать Милан

Полузащитник Шахтера Тайсон может стать игроком Милана в последние дни трансферного окна.

Милан ведет активные переговоры с Шахтером насчет трансфера звездного бразильца Тайсона, передает Globoesporte.

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"Первое предложение, сделанное Миланом, не было принято, мы ждем новое", – заявил агент Тайсона Диего Дорнеллес в комментарии изданию.

Напомним, ранее Дорнеллес заявил, что Шахтер не желал вести переговоры с Ромой, настаивая на активации клаусулы Тайсона в размере 30 млн евро. Кроме того, Дорнеллес отмечал, что "волки" – не единственный итальянский клуб, который пытается приобрести бразильца.

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