toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Тайсон все еще может оказаться в Италии – бразильца активно пытается подписать Милан

11:00 157 Читати українською
Тайсон все еще может оказаться в Италии – бразильца активно пытается подписать Милан
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон может стать игроком Милана в последние дни трансферного окна.

Милан ведет активные переговоры с Шахтером насчет трансфера звездного бразильца Тайсона, передает Globoesporte.

Рома нашла альтернативу Тайсону – клубы уже на завершающей стадии переговоров

"Первое предложение, сделанное Миланом, не было принято, мы ждем новое", – заявил агент Тайсона Диего Дорнеллес в комментарии изданию.

Напомним, ранее Дорнеллес заявил, что Шахтер не желал вести переговоры с Ромой, настаивая на активации клаусулы Тайсона в размере 30 млн евро. Кроме того, Дорнеллес отмечал, что "волки" – не единственный итальянский клуб, который пытается приобрести бразильца.

"Отпустите меня!" – Тайсон мечтает о переходе в Рому, фаны его атакуют, босс Фонсеки не хочет принимать запросы Шахтера

blog_ava
Блестящий гол Вакулы в видеообзоре матча Львов – Мариуполь – 0:1
06:00
358
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Италия Трансферы Милана Тайсон Тайсон Милан Милан Рома Рома
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
6
мин
Заря
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук