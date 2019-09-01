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Тайсон все ще може опинитись в Італії – бразильця активно намагається підписати Мілан

11:00 963 Читать на русском
Тайсон все ще може опинитись в Італії – бразильця активно намагається підписати Мілан
Тайсон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон може стати гравцем Мілана в останні дні трансферного вікна.

Мілан веде активні переговори з Шахтарем щодо трансферу зіркового бразильця Тайсона, передає Globoesporte.

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"Перша пропозиція, зроблена Міланом, не була прийнята, ми чекаємо на нове", – заявив агент Тайсона Дієго Дорнеллес у коментарі виданню.

Нагадаємо, раніше Дорнеллес заявив, що Шахтар не бажав вести переговори з Ромою, наполягаючи на активації клаусули Тайсона у розмірі 30 млн євро. Крім того, Дорнеллес зазначав, що "вовки" – не єдиний італійський клуб, який намагається придбати бразильця.

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