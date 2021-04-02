"Я уже со многими людьми разговаривал относительно поступка Тайсона. Говорил и с первым его наставником Евгением Красниковим. Если вы помните, именно из Металлиста начинался карьерный путь Тайсона в Украине. Евгений рассказал о том, что с Тайсоном всегда были проблемы: он такой сумасшедший, скандальный и где-то ведет себя, как ребенок. Тайсон сам из многодетной семьи, у них было одиннадцать детей, а он был самым младшим.

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Красников сказал, что абсолютно не поддерживает поведение Тайсона и очень жалеет о том, что игрок покинет Украину не со щитом, а на щите. Он мог поехать с высоко поднятой головой, а в конце полностью "смазал" свое выступление в Украине. Я уже об этом говорил несколько раз, сейчас Шахтер не предлагает Тайсону новый контракт. Также клуб не готов досрочно отпустить Тайсона.

Если говорить о той информации, которая появилась в бразильских СМИ, что есть вариант с покупкой, и Тайсон станет частью сделки по Винисиусу Тобиасу, тогда, возможно, он сможет уехать раньше. Но вы же понимаете, это латиноамериканский рынок и там может все измениться в последние минуты.

На сегодняшний день позиция Шахтера – Тайсон останется в команде и будет в дубле, какие б там слыхом не были. А Винисиус Тобиас, если и станет игроком Шахтера, он не сразу сможет присоединиться к команде, поскольку ему 17 лет и он сможет присоединиться к "горнякам" только через год", – рассказал Денисов в эфире программы Денисов Time.

Заметим, бразильские СМИ сообщали, что Шахтер готов досрочно прекратить сотрудничество с вингером и отпустить его в Интернасьонал. Вместо этого дончане якобы хотят "скидку" на таланта "колорадос" – 17-летнего Винисиуса Тобиаса.

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