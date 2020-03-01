Тайсон стал лучшим игроком 1/16 финала Лиги Европы по количеству острых передач, – InStat

Несмотря на свое желание покинуть Шахтер, Тайсон до сих пор является одним из лучших игроков донецкого клуба и не только.

Хавбек Шахтера Тайсон отдал 12 обостряющих пасов в матчах 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, что является лучшим показателем среди всех участников этой стадии турнира, сообщает Команда 1 со ссылкой на данные InStat.

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В общем рейтинге игроков 32-летний бразилец оказался на 12-й строчке.

Напомним, Шахтеру удалось не пустить Бенфику в 1/8 финала ЛЕ, одолев португальцев с общим счетом 5:4. Следующим соперником донецкого клуба станет немецкий Вольфсбург.

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