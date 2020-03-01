toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР

Тайсон стал лучшим игроком 1/16 финала Лиги Европы по количеству острых передач, – InStat

16:07 47 Читати українською
Тайсон стал лучшим игроком 1/16 финала Лиги Европы по количеству острых передач, – InStat
Тайсон / Фото ФК Шахтер

Несмотря на свое желание покинуть Шахтер, Тайсон до сих пор является одним из лучших игроков донецкого клуба и не только.

10’ Пицци
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
 
Рубен Диаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрик 71’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш
37’ Рубен Диаш
47’ Рафа Силва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрик

Хавбек Шахтера Тайсон отдал 12 обостряющих пасов в матчах 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, что является лучшим показателем среди всех участников этой стадии турнира, сообщает Команда 1 со ссылкой на данные InStat.

Бенфика – Шахтер – 3:3 – видео голов и обзор матча

В общем рейтинге игроков 32-летний бразилец оказался на 12-й строчке.

Напомним, Шахтеру удалось не пустить Бенфику в 1/8 финала ЛЕ, одолев португальцев с общим счетом 5:4. Следующим соперником донецкого клуба станет немецкий Вольфсбург.

Бенфіка – Шахтар: "Зінедін Степаненко" взяв Лісабон, жах Матвієнка – оцінки "гірникам" за дику нічию з присмаком 1/8 ЛЄ

blog_ava
Шахтер стал лидером Лиги Европы по важному показателю
06:00
1559
Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы Бенфика - Шахтер Тайсон Тайсон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
25
мин
Реал Мадрид
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук