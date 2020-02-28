Бенфіка – Шахтар: "Зінедін Степаненко" взяв Лісабон, жах Матвієнка – оцінки "гірникам" за дику нічию з присмаком 1/8 ЛЄ

Шахтар розписав результативну нічию з Бенфікою (3:3) у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи та вийшов у наступний раунд. "Футбол 24" оцінює роботу футболістів в цьому поєдинку. Максимальний бал – 10.

Голкіпер

Андрій Пятов – 5,5

Слабкий перфоманс від капітана. Звинувачувати його в пропущених голах складно, але Пятов нічого не запропонував натомість – всі 4 сейви були простенькими. Розбавив їх Андрій нервовими виходами з воріт. Півбала накинемо за відвертість, з якою він після матчу визнавав свою невпевнену гру. Шахтар намагався розігрувати м'яч від воротаря, однак на Пятова постійно нападала паніка. Досвідчений голкіпер губився під пресингом, віддавав незручні короткі передачі та виносив м'яч наосліп вперед. Лише 19% його лонгболів виявилися точними, лише один пас на чужу половину знайшов адресата.

Бенфіка – Шахтар: Каштру перевершив Фонсеку, жахіття для збірної України, чергове диво з купою голів і вихід в 1/8 ЛЄ

Захисники

Додо – 6,5

Краще за Болбата, але є нюанси. Якщо порівнювати з українцем, Додо значно ефективніше ходив у атаку. Настирливість олімпійського збірника Бразилії допомогла Шахтарю забити два голи на Да Луж. На старті зустрічі він відмінно відкрився справа, зіграв на лінії офсайду та прострілив під автогол Діаша. Третьому взяттю воріт передував рейд Додо у правий півфланг, який стягнув суперників у ту зону та звільнив простір для разючої атаки протилежним краєм. В обороні ж Додо не настільки переконливий: загравався на фланзі, авантюрно діяв в обороні, пускав суперників за спину.

Сергій Кривцов – 6

Виглядав слабко, навіть гірше, ніж у Харкові. Агресивніша гра Кривцова могла б врятувати "гірників" від першого пропущеного. Він продовжував приймати дивні рішення протягом всього матчу, внаслідок чого форварди Бенфіки комфортно почувалися між центрбеками Шахтаря. У другому таймі двічі програв верхову боротьбу у власному штрафному – господарі могли забивати. Сергій намагався сміливіше розпоряджатися м'ячем, але майже всі його передачі на загострення провалювалися.

Микола Матвієнко – 4

Жах жахливий. Якщо Арсенал шукає головного по "привозах" на заміну Мустафі, то має виривати Матвієнка з руками та ногами. Що це взагалі було перед третім голом Бенфіки?! Найгірше, що такий фейл був не один – Микола ніби боявся м'яча та старанно розпалював пожежі. А ми пам'ятаємо, що гра в пас – сильна сторона центрбека збірної України. Позиційним помилкам дивуватися не доводиться, однак навіть за своїми мірками Матвієнко вчора провалювався занадто часто та занадто кричуще. Програв усі верхові дуелі, зокрема в моменті з другим голом "орлів". На купу жирних мінусів накладається маленький плюс – 3 хороші діагоналі.

Ісмаїлі – 7,5

Один з найкращих у складі Шахтаря. Ісмаїлі виконав півдюжини фірмових рейдів по флангу, які призвели до двох голів: простріл на Патріка та зроблений кутовий перед точним ударом Степаненка. Націленість на загострення, чудова взаємодія з Тайсоном, фантастичний дриблінг (7 вдалих обіграшів з 8 спроб) – атакувальний потенціал донеччан традиційно залежав від Ісми. В обороні бракувало надійності, але фулбек принаймні не припускався грубих індивідуальних помилок. І видав пристойні цифри, враховуючи те, що Бенфіка 40% атак направляла через його зону.

"Атака Шахтаря – найкраща в ЛЄ": Мирон Маркевич критикує збірників за Бенфіку і дає несподіваний прогноз на фінал

Півзахисники

Тарас Степаненко – 8

Перепрошуємо, не Тарас – "Зінедін Степаненко", як виразився коментатор зустрічі. У стилі найпотужніших титанів забив з кутового вирішальний гол, вигриз центр поля та довершив справу марсельською рулеткою. Степаненко спокійно виглядав і з м'ячем, і без нього, 4 рази підчистив у власному штрафному майданчику. Деколи в опорній зоні Шахтаря виникали дірки, проте це структурна проблема, а не недолік Тараса. Під час передачі суперників він мусив підійматися вище, залишаючи вільний простір перед карною зоною, а потім стрімголов кидався туди виправляти ситуацію.

Маркос Антоніо – 6,5

Юний бразилець вийшов замість героя першого матчу. З харківським майстер-класом Коваленка він вчора не зрівнявся, але відіграв гідно. Маркос Антоніо прекрасний на м'ячі: вміє притримати, протягнути крізь кількох опонентів, віддати у розріз, вирізати діагональ у ноги партнеру. Грандіозне переведення на Додо перед першим голом підтвердило високий рівень техніки Антоніо, бачення поля та вміння заповнити вільний простір. Маркос став лідером команди за кількістю та точністю передач, метрономом атак. Втім, від нього хотілося більше динаміки та гостроти на додачу до пари ефектних пасів. Ну і більше мускулів в центрі поля, бо зараз Маркоса проскакують на швидкості японських експресів.

Алан Патрік – 7

Забив ефектний гол, двічі виводив на удар партнерів, добре просував м'яч. Втім, багато передач заради передач на власній половині – недостатньо ініціативи від Патріка, десятки "блідих" хвилин. Претензії ті ж, що й до попередньої "вісімки" Шахтаря. На центральній осі донеччан очікуємо постійних відкривань між лініями, більше агресії. Словом, Коваленка. Патрік і Антоніо поділити між собою обов'язки Віктора не зуміли. Без м'яча Алану бракує спритності та вміння грати у відборі. Фоли перед штрафним майданчиком наприкінці зустрічі та 23% виграних дуелей – не найкращий доробок.

Вінгери

Марлос – 5

Ви помітили, що Марлос у першому таймі був на полі? 7 точних передач, 6 з яких – назад. Цілковита інертність і блукання по полю у відриві від команди. Українізований бразилець нічого не показав в атаці та зовсім не допомагав у захисті (0 оборонних дій). Сивина у Марлоса дуже органічна – ніби дідусь вийшов у двір поганяти з дітьми. Всі, абсолютно всі думали та рухалися на порядок швидше. Компенсувати слабку фізичну форму грамотним вибором позиції він також не в змозі. Його пасивність і тактична неграмотність коштували Шахтарю першого пропущеного м'яча – Марлос підставив усіх. По перерві трішки активізувався, розігравши цікаву комбінацію з Тайсоном і вирізавши якісний навіс зі стандарту, але заслужено пішов з поля першим.

Тайсон – 7

Зразковою подачею асистував Степаненку та віддав ключовий тонкий пас у третій гольовій атаці. Чи достатньо цього, щоб виправдати 4-5 зіпсованих контратак – питання суперечливе. Ми вважаємо, що достатньо. Тайсон відіграв важливу роль у двох виїзних голах, зробив результат для Шахтаря. Нехай і не викладався так, як тиждень тому. До негативу також потрібно записати ігнорування захисних обов'язків. Кожна втрата м'яча, а таких було чимало, супроводжувалася розпачливою гримасою екс-капітана та вимкненням з гри до кінця зустрічної атаки на ворота Пятова.

Форвард

Жуніор Мораєс – 6

Цікавий факт, який пояснює життя Мораєса в цьому матчі, – він став найкращим у Шахтарі за кількістю відбирань. Для наочності додамо ще один факт – третину передач Жуніор віддав розіграшем з центру поля. Було дуже важко, до нього не доходив м'яч, але форвард збірної України зумів витиснути з цього гол (не на його рахунку, але його заслуга) і передачу під удар Ісмаїлі. Водночас відпрацьовував у власному штрафному на стандартах і постійно намагався чіплятися за м'яч, заробляючи фоли.

Заміни

Тете – 6,5

Вийшов на останню третину поєдинку та освіжив правий фланг. За відведений час Тете приніс більше користі, ніж Марлос за годину. Пішов у дриблінг на трьох і вийшов з ситуації переможцем, а потім стіночкою з Тайсоном організував супершанс на ворота господарів – враження від атаки зіпсував офсайд. Вже зараз Тете ні в чому не поступається Марлосу. В 1/8 фіналу Луїш Каштру цілком може зробити ставку на молодого бразильця.

Євген Коноплянка та Давид Хочолава після виходу на заміну зіграли дуже мало часу для оцінки.

Бенфіка – Шахтар: оцінки донеччанам від "Футбол 24"