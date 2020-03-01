Тайсон став найкращим гравцем 1/16 фіналу Ліги Європи за кількістю гострих передач, – InStat

Незважаючи на своє бажання покинути Шахтар, Тайсон досі є одним з найкращих гравців донецького клубу і не тільки.

Хавбек Шахтаря Тайсон віддав 12 загострюючих пасів у матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки, що є найкращим показником серед усіх учасників цієї стадії турніру, повідомляє Команда 1 з посиланням на дані InStat.

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У загальному рейтингу гравців 32-річний бразилець опинився на 12-й сходинці.

Нагадаємо, Шахтарю вдалось не пропустити Бенфіку в 1/8 фіналу ЛЄ, здолавши португальців із загальним рахунком 5:4. Наступним суперником донецького клубу стане німецький Вольфсбург.

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