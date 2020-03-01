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Тайсон став найкращим гравцем 1/16 фіналу Ліги Європи за кількістю гострих передач, – InStat

16:07 128 Читать на русском
Тайсон став найкращим гравцем 1/16 фіналу Ліги Європи за кількістю гострих передач, – InStat
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Незважаючи на своє бажання покинути Шахтар, Тайсон досі є одним з найкращих гравців донецького клубу і не тільки.

10’ Піцці
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
 
Рубен Діаш 12’
Тарас Степаненко 49’
Алан Патрік 71’
10’ Піцці
12’ Рубен Діаш
37’ Рубен Діаш
47’ Рафа Сілва
49’ Тарас Степаненко
71’ Алан Патрік

Хавбек Шахтаря Тайсон віддав 12 загострюючих пасів у матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки, що є найкращим показником серед усіх учасників цієї стадії турніру, повідомляє Команда 1 з посиланням на дані InStat.

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У загальному рейтингу гравців 32-річний бразилець опинився на 12-й сходинці.

Нагадаємо, Шахтарю вдалось не пропустити Бенфіку в 1/8 фіналу ЛЄ, здолавши португальців із загальним рахунком 5:4. Наступним суперником донецького клубу стане німецький Вольфсбург.

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Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Тайсон Тайсон
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