Бенфика – Шахтер – видео голов

Бенфика принимает Шахтер в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео самых интересных эпизодов матча на Футбол 24.

Бенфика устроил стартовый штурм, приведший к быстрому взятию ворот Шахтера. Гримальдо с левого фланга отбросил в центр на Пицци, тот немного продвинулся вперед с мячом и роскошно положил в дальний угол ворот Пятова.

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Видео гола Пицци:

Радость "орлов", однако, была недолгой. Уже 3 минуты спустя донетчане сравняли счет. Это Додо в быстрой контратаке "горняков" прострелил с правого фланга, а в борьбе в районе вратарской Рубен Диаш отправил мяч в собственные ворота.

Видео автогола Диаша: