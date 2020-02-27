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БЕНФИКА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГЕНТ - РОМА

Бенфика – Шахтер – видео голов

22:18 108 Читати українською
Бенфика – Шахтер – видео голов
Бенфика – Шахтер – видео голов

Бенфика принимает Шахтер в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео самых интересных эпизодов матча на Футбол 24.

10’ Пицци
 
Рубен Диаш 12’
10’ Пицци
12’ Рубен Диаш

Бенфика устроил стартовый штурм, приведший к быстрому взятию ворот Шахтера. Гримальдо с левого фланга отбросил в центр на Пицци, тот немного продвинулся вперед с мячом и роскошно положил в дальний угол ворот Пятова.

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Видео гола Пицци:

Радость "орлов", однако, была недолгой. Уже 3 минуты спустя донетчане сравняли счет. Это Додо в быстрой контратаке "горняков" прострелил с правого фланга, а в борьбе в районе вратарской Рубен Диаш отправил мяч в собственные ворота.

Видео автогола Диаша:

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Теги
Лига Европы Видеоновости Шахтер Шахтер Бенфика - Шахтер Бенфика Бенфика
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