Палкин ответил на посты Тайсона в соцсетях – руководитель Шахтера назвал условие, при котором клуб отпустит бразильца

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прояснил позицию клуба относительно ситуации вокруг Тайсона, который неоднократно намекал на желание покинуть "горняков".

"Мне сложно комментировать, потому что на самом деле те сообщения, которые он оставляет в соцсетях, они двойственные, порой непонятно, к чему они вообще относятся.

"Они не хотят меня отпускать", – Тайсон снова намекнул на желание покинуть Шахтер

У нас есть контракт с ним. В контракте есть прописанная сумма, за сколько мы его отпустим. Это было известно агентам и всем связанным людям очень давно. Поэтому если за него готовы были заплатить эту сумму, вопросов никаких нет, разговоров бы не было.

Если потенциальные клубы не готовы платить, то на этом все заканчивается. Тайсон имеет серьезную зарплату, поэтому, скажем так, гневить Бога ему нечего здесь. Условия у него прекрасные со всех сторон. Поэтому контракт нужно выполнять", – сказал Палкин в эфире Футбол NEWS.

Напомним, в начале 2020-го бразилец в своих постах в инстаграме регулярно намекал на желание покинуть Шахтер. Его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2021 года.

Навіщо він туди поїхав?! Борячук у Різеспорі – фактор Шахтаря, унікальний шанс від збірної України і високі ризики