Наивысшую оценку получил вингер донецкого Шахтера Тайсон, сообщает Команда№1.

Тайсон заинтересовал итальянские клубы, – агент ФИФА

Средний показатель эффективности звезды дончан составил 307 баллов. Тройку "призеров" замкнули динамовец Денис Попов (297) и еще один "горняк" Алан Патрик (292). В топ-10 попали только игроки двух грандов–- доминирование семерых представителей Шахтера разбавили трое подопечных Луческу.

Напомним, что после 13 туров украинская Премьер-лига пошла на паузу, которая продлится до середины февраля.

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