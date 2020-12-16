Найвищу оцінку отримав вінгер донецького Шахтаря Тайсон, повідомляє Команда№1.

Тайсон зацікавив італійські клуби, – агент ФІФА

Середній показник ефективності зірки донеччан склав 307 балів. Трійку "призерів" замкнули динамівець Денис Попов (297) та ще один "гірник" Алан Патрік (292). У топ-10 потрапили виключно гравці двох грандів – домінацію сімох представників Шахтаря розбавили троє підопічних Луческу.

Нагадаємо, що після 13 турів українська Прем'єр-ліга пішла на паузу, яка триватиме до середини лютого.

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