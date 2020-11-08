"Я считаю, что Тайсон важен для Шахтера. Как на техническом, так и на тактическом уровне. Он атлетический футболист с идеальной харизмой на поле и за его пределами. Он способен помочь, как молодым игрокам команды, так и старшим.

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Он – игрок, который вызывает интерес со стороны многих клубов, как итальянских, так и зарубежных. Он может закрыть две позиции и имеет международный опыт. Было несколько обращений и запросов на информацию от итальянских клубов.

Тайсон лучше всего чувствует себя как левый нападающий, но он также легко приспосабливается к игре в центральной зоне, под центрфорвардом. Шахтер – клуб, который обычно играет с тремя футболистами в атаке. Поэтому Тайсон может быть интересен командам, которые делают ставку на атакующую игру. Прежде всего, я говорю о Роме, Наполи и Интере", – цитирует Руджеро Ласеренцу CalcioWeb.

Напомним, бразилец защищает цвета Шахтера с 2013 года. Ранее Тайсон сообщил, что начал переговоры о переходе в бразильский Интернасьонал.

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