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Тайсон присоединился к мировому флешмобу после резонансного убийства Джорджа Флойда

21:06 29 Читати українською
Тайсон присоединился к мировому флешмобу после резонансного убийства Джорджа Флойда
Тайсон / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон также высказался относительно громкого скандала в США.

"Просто смотрю, что они нас не поддерживают. Но они должны понимать. Жизнь темнокожих имеет значение", – написал Тайсон в заметке в Instagram.

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Кроме этого, лидер Шахтера добавил хэштег Blackout Tuesday в поддержку кампании по повышению осведомленности о проблеме расового неравенства.

Напомним, 25 мая Джорджа Флойда задержала полиция, а коп повалил подозреваемого на землю и прижал шею коленом. На видеозаписях зафиксировано, как Флойд просит не давить, поскольку ему сложно дышать.

В итоге, пострадавшего увезла скорая и он умер в больнице. Из-за этого разгорелись протесты, которые продолжаются в целом ряде городов США. Добавим, что Джордж Флойд имел аж 5 судимостей в течении своей жизни.

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