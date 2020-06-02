Тайсон долучився до світового флешмобу після резонансного вбивства Джорджа Флойда

Півзахисник Шахтаря Тайсон також висловився стосовно гучного скандалу в США.

"Просто дивлюсь, що вони нас не підтримують. Але вони повинні розуміти. Життя темношкірих має значення", – написав Тайсон у дописі в Instagram.

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Окрім цього, лідер Шахтаря додав хештег Blackout Tuesday на підтримку кампанії з підвищення обізнаності про проблему расової нерівності.

Нагадаємо, 25 травня Джорджа Флойда затримала поліція, а коп повалив підозрюваного на землю та притиснув шию коліном. На відеозаписах зафіксовано, як Флойд просить не тиснути, оскільки йому складно дихати.

В підсумку, постраждалого забрала швидка і він помер у лікарні. Через це розгорілися протести, які тривають в цілому ряді міст США. Додамо, що Джордж Флойд мав аж 5 судимостей протягом свого життя.

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