Накануне СМИ заявили, что бразилец и "горняки" решили поставить точку в скандальной истории, отпустив легионера раньше запланированного срока. Эту информацию подтвердил директор телеканалов Футбол Александр Денисов.

Шахтер решил досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном, – СМИ

"Контракт действительно расторгнут. Тайсон получил статус свободного агента и в ближайшее время покинет Украину. Сегодня, ближе к вечеру, появится информация на клубном источнике Шахтера, а я просто ее подтверждаю", – сказал Денисов в эфире программы Денисов Time. Причиной прекращения сотрудничества была, в частности, и большая зарплата Тайсона.

Напомним, в матче с Ромой вингер отказался выходить на замену, после чего был переведен в дубль. Сейчас пресса активно сватает его в Интернасьонал, с которым у игрока якобы есть устная договоренность о контракте до лета 2023 года.

К слову, Тайсон перебрался в Украину в 2010-м, став игроком Металлиста, где сделал себе имя. Через три года его выкупил Шахтер, за который он провел 299 поединков. В текущем сезоне Тайсон сыграл в 24 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Динамо U-21 одолело Шахтер на глазах Тайсона и стало лидером – дубль таланта решил все