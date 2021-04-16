Напередодні ЗМІ заявили, що бразилець і "гірники" вирішили поставити крапку в скандальній історії, відпустивши легіонера раніше запланованого терміну. Цю інформацію підтвердив директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

Шахтар вирішив достроково розірвати контракт з Тайсоном, – ЗМІ

"Контракт справді розірваний. Тайсон отримав статус вільного агента і найближчим часом покине Україну. Сьогодні, ближче до вечора, з'явиться інформація на клубному джерелі Шахтаря, а я просто її підтверджую", – сказав Денисов в ефірі програми Денисов Time. Причиною припинення співпраці була, зокрема, і велика зарплатня Тайсона.

Нагадаємо, у матчі-відповіді з Ромою вінгер відмовився виходити на заміну, після чого був переведений в дубль. Зараз преса активно сватає його в Інтернасьйонал, з яким у гравця нібито є усна домовленість про контракт до літа 2023 року.

До слова, Тайсон перебрався в Україну у 2010-му, ставши гравцем Металіста, де зробив собі ім'я. Через три роки його викупив Шахтар, за який він провів 299 поєдинків. У поточному сезоні Тайсон зіграв у 24 матчах, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

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