Похоже, скандальный бразилец добился своего и уже совсем скоро вернется на родину.

Шахтер решил попрощаться с бразильским полузащитником Тайсоном раньше запланированного срока, сообщает UOL.

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Руководство "горняков" после встречи с 33-летним футболистом согласилось не "мариновать" его в дубле до 1 июля и отпустить бесплатно до завершения контракта.

Напомним, в текущем сезоне Тайсон провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Пресса активно сватает его в бразильский Интернасьональ, с которым у игрока, вроде бы как, есть устная договоренность о контракте до лета 2023 года.

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