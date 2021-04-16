Чемпионат Украины U-21, 22-й тур

Шахтер U-21 – Динамо U-21 – 0:2

Голы: Ванат, 27, 71

Первое противостояние двух грандов в текущем сезоне завершилось победой киевлян 3:1, но перед этим поединком Шахтер опережал Динамо на 1 зачетный пункт на вершине турнирной таблицы. Матч обещал быть интересным. Стоит заметить, что в старте "бело-синих" вышли легионеры Дуэлунд и Клейтон.

Шахтер U-21 – Динамо U-21: онлайн-видеотрансляция матча за лидерство

Последний стал дирижером атак Динамо в первом тайме. Да Силва обострял атаки разрезными пасами, а Миккель отличился дальним ударом и желтой за симуляцию в штрафной. "Горняки" отвечали неострыми выпадами, а на 27-й пропустили. Скорко выдал хорошую подачу на Ваната, а Владислав с трех метров уверенно замкнул ее. За поединком наблюдал Тайсон, которого перевели в дубль, и с которым, по сообщениям СМИ, Шахтер уже разорвал контракт.

После перерыва Юрий Мороз вместо Дуэлунда выпустил Волошина. Назарий за более чем 15 минут после выхода на замену ассистировал Ванату – Владислав выиграл позицию у Удода и замкнул прострел с фланга. В этой комбинации стоит упомянуть и Клейтона, который разрезным пасом через всю оборону нашел Волошина. Дончане пытались отыграть хотя бы мяч, но атакам не хватало остроты и хладнокровия. В конце концов, финальный свисток от Анастасии Романюк зафиксировал триумф Динамо со счетом 2:0.

Киевляне одержали 3 очка, которые вывели их на первое место после 22-х туров. Теперь преимущество над "горняками" составляет 2 зачетных балла. Более того, команда Юрия Мороза имеет еще один поединок в запасе. Уже в следующем туре Динамо U-21 сыграет с Ингульцом, а Шахтер U-21 – с Александрией.

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