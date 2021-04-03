Шахтер U-21 переиграл сверстников из Полтавы в 20-м туре. В поединке принял участие Тайсон, которого перевели в дубль.

Чемпионат Украины U-21, 20-й тур

Шахтер – Ворскла – 2:1

Голы: Чирук, 2, Тайсон, 58 – Кравчук, 19

Удаление: Опанасенко, 72 (Ворскла)

Поединок молодежных составов дончан и полтавчан привлек внимание появлением в стартовом составе Тайсона, для которого это первый матч после перевода в дубль за скандальное поведение в матче с Ромой.

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Матч начался с ошибки 17-летнего Павла Исенко, который выбил на соперника. Приходько подобрал мяч и ассистировал Чируку, который и открыл счет голам во встрече. Ворскла не растерялась и еще до перерыва сравняла счет – Кравчук ушел от защитников и пробил в противоход Турбаевскому.

Тайсон, который имел несколько моментов в первой 45-минутке, раскрылся во втором тайме – раздавал пасы и забил сам. Капинус отдал передачу в центр, а бразилец в одно касание прошил Исенко почти по центру. На 70 минуте вместо Тайсона на поле появился Микитишин, а сам поединок завершился победой "горняков" 2:1.

Шахтер U-21 опережает Динамо U-21 на вершине турнирной таблицы на 4 пункта, но киевляне еще сегодня играют с Александрией и имеют одну встречу в запасе.

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