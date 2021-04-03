Шахтар U-21 переграв однолітків із Полтави у 20-му турі. У поєдинку взяв участь Тайсон, якого перевели в дубль.

Чемпіонат України U-21, 20-й тур

Шахтар – Ворскла – 2:1

Голи: Чирук, 2, Тайсон, 58 – Кравчук, 19

Вилучення: Опанасенко, 72 (Ворскла)

Поєдинок молодіжних складів донеччан та полтавців привернув увагу появою у стартовому складі Тайсона, для якого це перший матч після переведення в дубль через скандальну поведінку у матчі-відповіді з Ромою.

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Протистояння розпочалося з помилки 17-річного Павла Ісенка, який вибив на суперника. Приходько підібрав м'яч та асистував Чируку, який і відкрив лік голам у зустрічі. Ворскла не розгубилась та ще до перерви зрівняла рахунок – Кравчук втік від оборонців та пробив у протихід Турбаєвському.

Тайсон, який мав кілька моментів у першій 45-хвилинці, розкрився у другому таймі – роздавав паси та й забив сам. Капінус віддав передачу у центр, а бразилець в один дотик прошив Ісенка майже по центру. На 70 хвилині замість Тайсона на полі з'явився Микитишин, а сам поєдинок завершився перемогою "гірників" 2:1.

Шахтар U-21 наразі випереджає Динамо U-21 на вершині турнірної таблиці на 4 пункти, але кияни ще сьогодні грають з Олександрією та мають одну зустріч у запасі.

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