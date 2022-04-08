Інтернасьйональ на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер Вітао до кінця сезону на правах оренди. Там оборонець виступатиме разом з Тайсоном та Карлосом Де Пеною.

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Зауважимо, що перехід закрили буквально в останній момент. 7 квітня завершилася дія дозволів ФІФА та УЄФА призупиняти дію контрактів з українськими клубами і без перешкод переходити в інші команди.

Нагадаємо, Вітао перебрався у Шахтар влітку 2019 року. Відтоді бразилець провів у складі "гірників" 36 матчів у всіх турнірах, оформивши один асист. Майже половину цих поєдинків оборонець провів у нинішньому сезоні.

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