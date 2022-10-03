Бывшие звезды Шахтера Тайсон и Жуниор Мораес могли оказаться в киевском Динамо и снова начать выступать под руководством Мирчи Луческу.

77-летний румынский специалист хотел вернуть бразильцев в Украину этого летнего трансферного окна, утверждает Игорь Бурбас .

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Тайсон и Мораес были первыми в списке Луческу на усиление Динамо. По словам журналиста, руководство киевлян даже не стало рассматривать вариант с приглашением футболистов, скорее всего, из-за их выступлений за Шахтер в прошлом.

Отметим, Жуниор Мораес перебрался в Коринтианс в марте этого года, но наиграл за команду всего 598 минут в 17 матчах, забив один мяч.

Тайсон одевает футболку Интернасьонала с апреля 2021-го. В этом сезоне скандальный вингер пропустил около половины поединков и потерял статус основного игрока.

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