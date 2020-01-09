Коринтианс не нашел денег на трансфер Тайсона, – UOL

Коринтианс продолжает искать футболистов, способных усилить бразильский клуб накануне начала нового сезона.

Капитан Шахтера Тайсон оказался слишком дорогим трансфером для бразильского Коринтианса, сообщает UOL Esporte.

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По информации издания, руководство "народной команды" узнало стоимость потенциального перехода Тайсона и решило даже не вести переговоров с Шахтером, поскольку считает, что донецкий клуб слишком дорого оценил возможную сделку.

Другим вариантом усиления атаки был вингер Гояса Майкл, но клуб отказался продавать 50% прав на своего лидера за 5 млн евро. В свою очередь, Коринтианс не планирует тратить более пяти миллионов на покупку левого вингера и будет искать другого игрока на эту позицию.

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