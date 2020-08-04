"Тайсон может все" – УЕФА показал магическое видео с голами и трюками лидера Шахтера

Накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и немецким Вольфсбургом УЕФА выложил подборку с лучшими моментами в еврокубках полузащитника донетчан Тайсона.

"Голы, финты, передачи" коротко резюмировал игру бразильца официальный твиттер союза ассоциаций.

Шахтер – Вольфсбург: прогноз на решающий матч 1/8 финала Лиги Европы

В видео попали лучшие моменты Тайсона в составе двух украинских грандов – харьковского Металлиста и донецкого Шахтера. В частности, в ролик попал легендарный гол хавбека в ворота норвежского Русенборга. Тогда он положил мяч с лета в стиле знаменитого Марко ван Бастена.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЕ подопечные Каштру на выезде победили Вольфсбург (2:1). Ответный матч состоится 5 августа, начало в 19:55.

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