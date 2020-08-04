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"Тайсон може все" – УЄФА показав магічне відео з голами і трюками лідера Шахтаря

16:40 - Читать на русском
"Тайсон може все" – УЄФА показав магічне відео з голами і трюками лідера Шахтаря
Тайсон / фото О. Осипова

Напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем і німецьким Вольфсбургом УЄФА виклав підбірку з найкращими моментами в єврокубках півзахисника донеччан Тайсона.

 

"Голи, фінти, передачі" коротко резюмував гру бразильця офіційний твіттер союзу асоціацій.

Шахтар – Вольфсбург: прогноз на вирішальний матч 1/8 фіналу Ліги Європи

До відео потрапили найкращі моменти Тайсона в складі двох українських грандів – харківського Металіста та донецького Шахтаря. Зокрема, до ролика потрапив легендарний гол хавбека у ворота норвезького Русенборга. Тоді він поклав м'яч з льоту в стилі знаменитого Марко ван Бастена.

Нагадаємо, у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЄ підопічні Каштру на виїзді перемогли Вольфсбург (2:1). Матч-відповідь відбудеться 5 серпня, початок о 19:55.

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Шахтар - Вольфсбург Тайсон Шахтар Шахтар Металіст Металіст Ліга Європи Відеоновини
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