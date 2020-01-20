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Тайсон имеет предложения из Европы – агент бразильца прибыл в Украину для переговоров с Шахтером

08:29 543 Читати українською
Тайсон имеет предложения из Европы – агент бразильца прибыл в Украину для переговоров с Шахтером
Тайсон / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тайсон снова попал в сферу интересов европейских клубов.

Агент Тайсона прибыл в Украину обсудить будущее футболиста, имея на руках предложения от европейских клубов, сообщает revistacolorada.com.br.

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Отмечается, что в ближайшее время руководство Шахтера проведет встречу с Тайсоном и его представителями, на которой будет обсуждаться будущее футболиста.

Напомним, что в услугах Тайсона заинтересованы бразильские Коринтианс, Интернасьональ и Палмейрас. Прошлым летом интерес к бразильцу проявлял Милан, между "россонери" и Шахтером даже велись переговоры, но "горняки" отказались продавать своего капитана за 30 млн евро.

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К слову, Тайсон в нынешнем сезоне провел 20 матчей за Шахтер во всех турнирах, отметившись семью голами и шестью результативными передачами.

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