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Тайсон має пропозиції з Європи – агент бразильця прибув в Україну для переговорів з Шахтарем

08:27 5224 Читать на русском
Тайсон має пропозиції з Європи – агент бразильця прибув в Україну для переговорів з Шахтарем
Тайсон / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон знову потрапив до сфери зацікавлень європейських клубів.

Агент Тайсона прибув в Україну обговорити майбутнє футболіста, маючи на руках пропозиції від європейських клубів, повідомляє revistacolorada.com.br.

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Зазначається, що найближчим часом керівництво Шахтаря проведе зустріч з Тайсоном і його представниками, на якій буде обговорюватися майбутнє футболіста.

Нагадаємо, що в послугах Тайсона зацікавлені бразильські Корінтіанс, Інтернасьйональ і Палмейрас. Минулого літа інтерес до бразильця проявляв Мілан, між "россонері" і Шахтарем навіть велися переговори, але "гірники" відмовилися продавати свого капітана за 30 мільйонів євро.

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До слова, Тайсон в нинішньому сезоні провів 20 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись сімома голами і шістьма результативними передачами.

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