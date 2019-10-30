Таджикистан порвал сеть уникальным штрафным на ЧМ-2019 U-17- сенсационный лидер в группе Испании и Аргентины

Юношеская сборная Таджикистана шокировала мир в 1-м туре Чемпионата мира 2019. Ее первой жертвой неожиданно стал Камерун, а видео розыгрыша стандарта облетело всю планету.

Чемпионы Африки совсем не ожидали такого от аутсайдера группы, в которой также выступают Аргентина и Испания. Таджики победили Камерун 1:0 и возглавили квартет E, в котором главные фавориты разошлись миром 0:0. Кроме сенсационной победы и лидерства, мир поразило остроумное выполнение штрафного удара, чудом не завершившегося вторым взятием ворот. Видео эпизода уже набрало более чем 1 миллион просмотров за сутки, кучу лайков и комментариев в соцсетях.

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"Они делают революцию на юношеском Мундиале", – восхищается испанский портал Cadena Ser. Соперник совершенно не понимал, что происходит (7 камерунцев остались за линией мяча), пока игрок сборной Таджикистана не вышел на чистую ударную позицию. При этом они не побоялись сделать этот трюк, играя в меньшинстве – на 71-й минуте судья удалил их полузащитника.

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If only the kid at the end had finished this ludicrously fun free-kick routine for Tajikistan U17s at the World Cup in Brazil.pic.twitter.com/yX7RQ9IW11 — Liam Tyler (@tyler_lj) October 29, 2019

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