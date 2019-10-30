Таджикистан порвав мережу унікальним штрафним на ЧС-2019 U-17 – сенсаційний лідер у групі Іспанії та Аргентини

Юнацька збірна Таджикистану шокувала світ у 1-му турі Чемпіонату світу 2019. Її першою жертвою несподівано став Камерун, а відео розіграшу стандарту облетіло всю планету.

Чемпіони Африки зовсім не чекали такого від аутсайдера групи, в якій також виступають Аргентина та Іспанія. Таджики здолали Камерун 1:0 та очолили квартет E, в якому головні фаворити розійшлися миром 0:0. Крім сенсаційної перемоги та лідерства, світ вразило дотепне виконання штрафного удару, що дивом не завершилося другим взяттям воріт. Відео епізоду вже набрало понад 1 мільйон переглядів за добу, купу лайків і коментарів у соцмережах.

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"Вони роблять революцію на юнацькому Мундіалі", – захоплюється іспанський портал Cadena Ser. Суперник геть не розумів, що коїться (7 камерунців залишилися за лінією м'яча), поки гравець збірної Таджикистану не вийшов на чисту ударну позицію. При цьому вони не побоялись зробити цей трюк, граючи в меншості – на 71-й хвилині суддя вилучив їхнього півзахисника.

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If only the kid at the end had finished this ludicrously fun free-kick routine for Tajikistan U17s at the World Cup in Brazil.pic.twitter.com/yX7RQ9IW11 — Liam Tyler (@tyler_lj) October 29, 2019

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