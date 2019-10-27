Голкипер пропустил в свои ворота, празднуя несуществующий гол – фиаско дня

В 13 туре чемпионата Хорватии был забит один из самых курьезных голов сезона.

Лидер турнирной таблицы – Хайдук, принимал у себя в Сплите Славен, который занимает последнее место. Хозяева открыли счет на 14 минуте матча, но не сумели быстро развить свой успех, поэтому гости во втором тайме поверили в то, что могут уйти от поражения. На 74 минуте полузащитник Славена дождался ошибки вратаря и издали пробил в сторону ворот Хайдука. Мяч попал в штангу, а голкипер хозяев так спешил исправить свою ошибку, что залетел в сетку ворот.

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Некоторые игроки Славена, в том числе и вратарь Антонийо Ежина, не поняли ситуации и начали праздновать несуществующий гол. Между тем, Хайдук провел быструю атаку и установил окончательный счет в матче – 2:0.

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