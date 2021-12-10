Ни один украинский клуб не пробился в евровесну впервые с сезона 2007/08. Динамо, Шахтер и Заря досрочно прекращают борьбу на международной арене. 6-я еврокубковая неделя принесла грусть и разочарование. Динамо уступило в Лиссабоне (0:2), Шахтер потерял победу над Шерифом (1:1), а Заря расписала результативную ничью из Буде-Глимт (1:1).

В итоге набираем ужасающие 4,200 балла – это самый плохой показатель с начала нулевых (3,635 в сезоне 2001/02). Итак, Украина опускается на 12-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА, но на этом плохие новости не завершаются. Нас могут обойти и Бельгия, и Швейцария.

В сезоне 2021/22 по набранным очкам Украину опережают Молдова, Азербайджан или Кипр. 25 место среди всех ассоциаций. Пробиваем дно и фактически возвращаемся в девяностые... Больше всего разочаровал Шахтер, который впервые в собственной истории завершил групповой этап Лиги чемпионов без побед. "Горняки" набрали всего 2 пункта (домашние ничьи с Интером и Шерифом).

1,9 балла в таблице коэффициентов – это худшее достижение Шахтера, начиная с сезона 2012/13. Меньше "горняки" набирали в кампании 2011/12 – 1,333 балла. Отметим, что чуть меньше половины очков (4 из 9,5) команда Де Дзерби заработала за выход в группу ЛЧ.

А вот Заря может похвастаться личным рекордом. Подопечные Скрипника, не выйдя из группы Лиги конференций, принесли в таблицу коэффициентов 5 очков – две победы над софийским ЦСКА и уже упомянутая ничья с норвежцами в последнем туре.

Россия, к сожалению, увеличила отрыв от Украины благодаря победе Спартака над Легией в 6 туре группового этапа Лиги Европы (1:0). По сравнению с предыдущим туром нам привезли еще 0,4 балла. Шотландия, Сербия и Бельгия тоже укрепляют позиции. Партизан и Црвена Звезда выиграли группы ЛК и ЛЕ соответственно, получив дополнительные очки в копилку, поэтому Украина позади уже на 0,075 балла. Теряем 11-е место. Что это значит? И в сезоне-2023/24 чемпион УПЛ не попадет напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что клубный рейтинг коэффициентов УЕФА считается на основании результатов в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций за последние пять сезонов. Рейтинг определяет количество мест для каждой страны в предстоящих клубных соревнованиях. Со следующего сезона не будут учитываться баллы Украины за сезон 2017/2018 (8,000).

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