Лига Европы, 6-й тур группового этапа

Группа A

Лион – Рейнджерс – 1:1

Голы: Бесси, 49 (аг.) – Райт, 42

Спарта Прага – Брондбю – 2:0

Голы: Ханко, 43, Гложек, 49

Удаление: Визнер, 57 – Бен Слиман, 75

Группа C

Легия – Спартак Москва – 0:1

Гол: Бакаев, 17

Нереализованный пенальти: Пекхарт, 90+8 (Л)

Наполи – Лестер – 3:2

Голы: Унас, 4, Эльмас, 24, 53 – Эванс, 27, Дьюсбери-Холл, 33

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Спарта Прага уверенно обыграла Брондбю и сделала все зависящее, чтобы гарантировать себе плей-офф, но в параллельном матче решили не выпустить чехов из группы. Немотивированный Лион, ранее гарантировавший себе первую строчку, принимал Рейнджерс. Шотландцам было важно не проиграть, чтобы не пустить Спарту на второе место. В итоге команды обменялись голами, что устроило оба коллектива.

Легия и Спартак соревновались в сверхпринципиальном поединке, где победитель получал путевку в плей-офф. Сильнее в этом матче вышел московский клуб. Единственный гол Бакаева на старте матча решил судьбу поединка, а заодно и поднял россиян на первое место квартета C. У поляков был шанс потянуть Спартак с собой на дно, но на последних секундах Пекхарт не реализовал пенальти.

Одним из центральных матчей вечера была встреча Наполи и Лестера, и именитые команды не разочаровали зрителей. В ожесточенной перестрелке с 5-ю голами победил именно итальянский клуб и гарантировал себе выход со второй строчки. Лестер занял третье место и сможет сыграть в Лиге конференций.

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