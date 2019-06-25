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Табарес установил фантастический рекорд по количеству матчей у руля сборной – это достижение почти невозможно превзойти

09:30 229 Читати українською
Табарес установил фантастический рекорд по количеству матчей у руля сборной – это достижение почти невозможно превзойти
Оскар Табарес / Фото RedGol

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Вашингтон Табарес вошел в историю.

 

Уругвай минимально одолел Чили (1:0) в рамках третьего тура Копа Америка и вышел в четвертьфинал турнира.

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Этот поединок стал юбилейным для наставника победителей – Оскара Табареса. 72-летний специалист провел свой 200-й поединок в статусе главного тренера сборной Уругвая, сообщает OptaJavier.

Еще ни один наставник не проводил столько матчей в кресле тренера одной национальной команды и, будем откровенны, сомнительно, что этот рекорд когда-то будет побит. К слову, Табарес возглавляет национальную команду с 2006 года.

В 1/4 финала Копа Америка подопечные Табареса встретятся со сборной Перу.

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Мир Чили - Уругвай Уругвай Уругвай Рекорды Оскар Вашингтон Табарес Оскар Вашингтон Табарес
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