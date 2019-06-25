Табарес встановив фантастичний рекорд за кількістю матчів біля керма збірної – це досягнення майже неможливо перевершити

Головний тренер збірної Уругваю Оскар Вашингтон Табарес увійшов в історію.

Уругвай мінімально здолав Чилі (1:0) в рамках третього туру Копа Амеріка та вийшов у чвертьфінал турніру.

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Цей поєдинок став ювілейним для наставника переможців – Оскара Табареса. 72-річний фахівець провів свій 200-й поєдинок у статусі головного тренера збірної Уругваю, повідомляє OptaJavier.

Ще жоден наставник не проводив стільки матчів у кріслі тренера однієї національної команди і, будемо відверті, сумнівно, що цей рекорд колись буде побитий. До слова, Табарес очолює національну команду з 2006 року.

В 1/4 фіналу Копа Амеріка підопічні Табареса зустрінуться зі збірною Перу.

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