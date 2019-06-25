Копа Америка-2019: Кавани помог Уругваю одолеть Чили – обе сборные вышли в четвертьфинал

Состоялись заключительные матчи группового этапа Копа Америка-2019.

Копа Америка-2019. Группа С, 3-й тур

Чили – Уругвай – 0:1

Гол: Кавани, 82

Эквадор – Япония – 1:1

Голы: Мена, 35 – Накадзима, 15

Сборная Уругвая обыграла национальную команду Чили со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани после передачи Хонатана Родригеса. Для 32-летнего форварда этот гол стал вторым на турнире.

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В другом матче группы С сборная Эквадора сыграла вничью с командой Японии – 1:1. Счет был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал японец Сьоя Накадзима. На 35-й минуте Анхель Мена сравнял счет, установив итоговый результат.

Уругвай, набрав 7 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы C. Чили (6) – на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Япония (2) и Эквадор (1) покидают турнир.