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Копа Америка-2019: Кавани помог Уругваю одолеть Чили – обе сборные вышли в четвертьфинал

08:25 29 Читати українською
Копа Америка-2019: Кавани помог Уругваю одолеть Чили – обе сборные вышли в четвертьфинал
Эдинсон Кавани / фото из соцсетей

Состоялись заключительные матчи группового этапа Копа Америка-2019.

 

Копа Америка-2019. Группа С, 3-й тур

Чили – Уругвай – 0:1

Гол: Кавани, 82

Эквадор – Япония – 1:1

Голы: Мена, 35 – Накадзима, 15

Сборная Уругвая обыграла национальную команду Чили со счетом 1:0. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани после передачи Хонатана Родригеса. Для 32-летнего форварда этот гол стал вторым на турнире.

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В другом матче группы С сборная Эквадора сыграла вничью с командой Японии – 1:1. Счет был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал японец Сьоя Накадзима. На 35-й минуте Анхель Мена сравнял счет, установив итоговый результат.

Уругвай, набрав 7 очков, финишировал на первом месте в турнирной таблице группы C. Чили (6) – на 2-м месте. Обе команды вышли в плей-офф. Япония (2) и Эквадор (1) покидают турнир.

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Мир Уругвай Уругвай Япония Япония Эквадор Эквадор Чили Чили Чили - Уругвай
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