Звезды Манчестер Юнайтед воспитывают сыновей, которые тоже пытаются найти себя в футболе.

Позавчера манкунианцы в рамках 37-го тура АПЛ расписали ничью против Челси. Спасительным стал гол Криштиану Роналду, который он забил с передачи Неманьи Матича.

Роналду спас Манчестер Юнайтед от поражения Челси – видео голов и обзор матча

Неожиданно забитый мяч португальца получил "вторую жизнь" и стал еще вируснее. Дело в том, что этот гол на тренировке повторили сыновья футболистов. Филипп Матич ассистировал Криштиану-младшему, а затем они вместе воскликнули уже культовое: "Siiiuuuu".

Следует заметить, что оба мальчика также играют за Манчестер Юнайтед, но пока только за команду своего возраста.