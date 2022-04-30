Сыновья Роналду и Матича повторили изысканный гол отцов в ворота Челси – видео с фирменным празднованием Криштиану
16:21 - Читати українською
Звезды Манчестер Юнайтед воспитывают сыновей, которые тоже пытаются найти себя в футболе.
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Маркос Алонсо 60’
60’ Маркос Алонсо
Позавчера манкунианцы в рамках 37-го тура АПЛ расписали ничью против Челси. Спасительным стал гол Криштиану Роналду, который он забил с передачи Неманьи Матича.
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Неожиданно забитый мяч португальца получил "вторую жизнь" и стал еще вируснее. Дело в том, что этот гол на тренировке повторили сыновья футболистов. Филипп Матич ассистировал Криштиану-младшему, а затем они вместе воскликнули уже культовое: "Siiiuuuu".
Следует заметить, что оба мальчика также играют за Манчестер Юнайтед, но пока только за команду своего возраста.
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