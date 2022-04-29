МЮ и Челси поделили очки в 37-м туре АПЛ (1:1). Смотрите видео голов и обзор поединка.

Подопечные Томаса Тухеля превосходили манкунианцев, но забили только однажды. На 60-й минуте Маркос Алонсо ударом с лета положил мяч в угол ворот Де Хеа.

МЮ выстрадал ничью с Челси – Роналду принес очко, хотя все должно было завершиться избиением имени Джеймса

МЮ молниеносно отыгрался. Криштиану Роналду после паса Матича забил свой 24-й гол в сезоне. Португалец мощным ударом с острого угла не оставил Менди никаких шансов.

1:1 – результат, практически лишивший "красных дьяволов" шансов на финиш в топ-4. Подопечные Ральфа Рангника наберут максимум 64 очка, если выиграют все три матча. Арсенал уже имеет 60 пунктов и сыграл на два поединка меньше.