Зірки Манчестер Юнайтед виховують синів, які також намагаються знайти себе у футболі.

Позавчора манкуніанці в рамках 37-го туру АПЛ розписали нічию проти Челсі. Рятівним став гол Кріштіану Роналду, який він забив з передачі Неманьї Матіча.

Роналду врятував Манчестер Юнайтед від поразки Челсі – відео голів і огляд матчу

Несподівано забитий м'яч португальця отримав "друге життя" і став ще більш вірусним. Річ у тім, що цей гол на тренуванні повторили сини футболістів. Філіп Матіч асистував Кріштіану молодшому, а потім вони разом вигукнули вже культове: "Siiiuuuu".

Варто зауважити, що обидва хлопчики також грають за Манчестер Юнайтед, але поки лише за команду свого віку.