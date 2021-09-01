Старшие сыновья Месси, Тьягу и Матео, будут тренироваться в академии парижского клуба, информирует L'Equipe.

Месси после дебюта за ПСЖ осчастливил сына соперника – милейшее фото дня

8-летний Тьягу будет заниматься с командой ПСЖ U-9 или U-10, а 5-летний Матео зачислен в ПСЖ U-7. Это не первый случай, когда звезда ПСЖ отдавал своих детей в академию парижан – раньше так делали Ибрагимович и Тьяго Силва.

Напомним, Лионель уже дебютировал в составе французского гранда, выйдя на замену в матче против Реймса. Аргентинцу не удалось отличиться результативными действиями, однако неоднократно доставалось по ногам от соперников.

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