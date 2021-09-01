Старші сини Мессі, Тьягу та Матео, тренуватимуться в академії паризького клубу, інформує L'Equipe.

Мессі після дебюту за ПСЖ ощасливив сина суперника – наймиліше фото дня

8-річний Тьягу займатиметься з командою ПСЖ U-9 або U-10, а 5-річний Матео зарахований до ПСЖ U-7. Це не перший випадок, коли зірка ПСЖ віддавав своїх дітей до академії парижан – раніше так робили Ібрагімовіч та Тьягу Сілва.

Нагадаємо, Ліонель вже дебютував у складі французького гранда, вийшовши на заміну у матчі проти Реймса. Аргентинцю не вдалось відзначитись результативними діями, проте неодноразово діставалось по ногах від суперників.

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