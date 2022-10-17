Один из самых статусных болельщиков Барселоны не смог посетить матч 7-го тура Ла Лиги против Реала (1:3).

Гильем Лапорта, сын Жоана Лапорты, стал фигурантом скандала незадолго до начала ЭльКласико. Инцидент произошел в одном из ресторанов Мадрида, сообщает AS.

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По информации источника, Лапорта-младший публично угрожал женщине, с которой пришел в заведение. За одним из соседних столиков находился один из испанских министров, который и вызвал полицию. После прибытия правоохранителей Гильем продолжал вести себя агрессивно. В конце концов, его арестовали.

Отмечается, что Гильема Лапорту удерживали в отделении по уходу за семьей и женщинами (UFAM). Именно там проводили расследование инцидента. Позже к своему сыну прибыл Жоан Лапорта. Очевидно, после матча Барселоны, которая уступила Реалу со счетом 1:3.

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