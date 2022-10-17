Один із найстатусніших уболівальників Барселони не зміг відвідати матч 7-го туру Ла Ліги проти Реала (1:3).

Гільєм Лапорта, син Жоана Лапорти, став фігурантом скандалу незадовго до початку Ель Класіко. Інцидент трапився у одному із ресторанів Мадрида, повідомляє AS.

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За інформацією джерела, Лапорта-молодший привселюдно погрожував жінці, з якою прийшов у заклад. За одним із сусідніх столиків перебував один із іспанських міністрів, який і викликав поліцію. Після прибуття правоохоронців Гільєм продовжував поводитися агресивно. Зрештою, його арештували.

Зазначається, що Гільєма Лапорта утримували у відділенні з догляду за сім'єю та жінками (UFAM). Саме там проводили розслідування інциденту. Пізніше до свого сина прибув Жоан Лапорта. Вочевидь, після матчу Барселони, яка поступилася Реалу з рахунком 1:3.

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