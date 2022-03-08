Андрей Шевченко и его семья делают все возможное, чтобы помочь Украине бороться с агрессором на информационном фронте.

Бывший главный тренер сборной Украины пользуется своей популярностью, чтобы привлечь как можно больше внимания к захватнической войне России на территории нашего государства.

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Даже сыновья Андрея Шевченко присоединились к борьбе. Один из них принял участие в митинге возле офиса компании "Shell", импортирующей нефть из России. "Горжусь своим сыном и его одноклассниками, которые протестовали у управления "Shell" вчера", – написал Шевченко на своей странице в Instagram.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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