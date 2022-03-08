Футбольная команда оккупантов потеряла любые шансы побороться за выход на ЧМ-2022. Сборная России была дисквалифицирована, а национальная команда Польши вышла в финал квалификации досрочно, сообщает официальный сайт ФИФА.

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"После решения от 28 февраля 2022 года, принятого совместно с Исполнительным комитетом УЕФА, отстранить все российские команды от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего сообщения, Бюро Организационного комитета ФИФА решило, что Польша получит досрочную путевку в финал квалификации ЧС-2022. За право поехать в Катар "Кадра" поспорит победителем дуэли между Швецией и Чехией", – говорится в сообщении организации.

Напомним, 24 февраля Россия начала захватническую войну на территории Украины. Цивилизованный мир мгновенно отреагировал на действия агрессора санкциями, в том числе и в спортивной сфере. Следовательно, команды страны-агрессорки выкинули из всех международных соревнований.

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